Stefan Kuntz Cebelitarık maçı sonrası konuştu: Ayaklarımızın yere basması lazım
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki Cebelitarık maçında 6-0 galip ayrılarak ikinci sıraya çıktı. Maç sonrası açıklamalarda bulunan teknik direktörümüz Stefan Kuntz "Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti. Karadağ maçına daha iyi hazırlık yapmamız lazım, ayaklarımızın yere basması lazım." ifadelerini kullandı.
A Milli Futbol Takımı'mız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Gruıbu'ndaki 9. maçında Cebelitarık'ı 6-0 yenerek ikinci sıraya yükseldi. Karşılaşma sonrası ay-yıldızlıların teknik direktörü Stefan Kuntz açıklamalarda bulundu.
İşte Stefan Kuntz'un açıklamaları:
Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Yapabileceğimiz ne varsa her şeyi yaptık.
Zeki kart sınırındaydı. Önemli bir Karadağ maçımız var. Dinlendirdik. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını planladık. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Fena fikir değilmiş.
Aslında Norveç - Letonya maçına o kadar bakamadım. Kaptan Burak Yılmaz, yanımda her şeyi takip ediyordu ve arkadaşlarına söylüyordu. Karadağ maçına daha iyi hazırlık yapmamız lazım, ayaklarımızın yere basması lazım.
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