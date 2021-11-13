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Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağluğ etti. Rakibimiz Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükselen millilerimiz grubun son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller...

Öte yandan maç sonu konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşısında alınan skordan memnun olduğunu ama daha yolun başında olduklarını ifade etti.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.11.2021 22:52 Güncelleme Tarihi: 13.11.2021 23:50
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Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

2022 Dünya Kupası G Grubu 9. maçında A Milli Takım, sahasında Cebelitarık'ı 6-0 yendi.

Norveç'in Letonya'yla berabere kalmasının ardından averajla 2. sıraya oturan Milliler, play-off turu için büyük avantaj yakaladı.

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Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

Karadağ maçıyla grubu kapatacak Ay-Yıldızlı ekibi, Dünya Kupası'na götürecek olasılıklarda ise ibre artık bizden yana.

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Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

2022 Dünya Kupası G Grubu'nda A Milli Takım, Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükseldi. Gruplarda oynanacak son maçlar öncesi zirve hattı karışırken artık tüm ipler bizim elimize geçti.

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Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

AVANTAJ TÜRKİYE'DE

A Milli Takım grubun son maçı olan Karadağ mücadelesinden galibiyetle ayrılması halinde puanını 21'e yükseltecek.

Hollanda ise kalan Karadağ ve Norveç maçlarını kazanması durumunda Dünya Kupası biletini alacak ve Milliler grubu 2. bitirerek play-off turuna yükselecek.

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Cebelitarık’ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası’na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

Öte yandan Ay-Yıldızlılar'ın Karadağ'ı yendiği senaryoda Norveç'in grubu 2. bitirmek için Hollanda deplasmanından farklı bir skorla galip ayrılması gerekiyor.