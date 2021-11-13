Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller

Son dakika spor haberi: 2022 Dünya Kupası G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, Cebelitarık'ı 6-0 mağluğ etti. Rakibimiz Norveç'in puan kaybetmesiyle 2. sıraya yükselen millilerimiz grubun son maçında Karadağ ile karşılaşacak. Peki Türkiye 2022 Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm ihtimaller...

Öte yandan maç sonu konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Cebelitarık karşısında alınan skordan memnun olduğunu ama daha yolun başında olduklarını ifade etti.