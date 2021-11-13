A Milli Takım'da Cebelitarık maçı öncesi sakatlık şoku! Ozan Tufan kadrodan çıkarıldı
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a kötü haber geldi. Kritik maç öncesi Ozan Tufan sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. A Milliler'de daha önce Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık ile karşılaşacak olan A Milli Takım'a bir kötü haber daha geldi.
Ay-yıldızlılarda Ozan Tufan, sakatlığı sebebiyle kritik maçın kadrosundan çıkarıldı. A Milliler'de daha önce Cengiz Ünder ve Abdülkadir Ömür de sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.