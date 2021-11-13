İşte Oğulcan Çağlayan’ın yeni adresi: Göztepe’ye kiralanıyor

Galatasaray'da başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim transferle ilgili toplantı gerçekleştirdi. İkilinin zirvesinde, mevcut oyunculara gelecek tekliflerin değerlendirilmesi kararı alındı.

Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımda bazı isimlerle yollarını ayırması beklenen sarı-kırmızılılarda Oğulcan Çağlayan'a talip çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Galatasaray'ın genç yıldızı Oğulcan Çağlayan için devreye girdi. Galatasaray'ın 2020-2021 sezonu başında Çaykur Rizespor'dan olaylı bir şekilde transfer ettiği 25 yaşındaki hücum oyuncusunun ilk etapta kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.