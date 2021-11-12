Barcelona eski yıldızı Dani Alves ile yeniden anlaştı! Ocak ayından itibaren forma giyecek
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, uzun yıllar formasını giyen eski yıldızı Dani Alves ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Tecrübeli sağ bek, ocak ayından itibaren Barcelona formasıyla maçlara çıkabilecek.
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, 2008-2016 yılları arasında kadrosunda yer alan Brezilyalı oyuncu Dani Alves ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Ronald Koeman ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Xavi'yi getiren Barcelona, sürpriz bir transfer hamlesine imza attı.
Katalan ekibi, 2008-2016 yılları arasında kadrosunda yer alan ve kulüp ile birçok başarıya imza atan Brezilyalı sağ bek Dani Alves ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. 38 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki hafta takıma katılacak. Tecrübeli sağ bek, ocak ayından itibaren Barcelona formasıyla maçlara çıkabilecek.
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