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Son dakika | UEFA'dan flaş Galatasaray kararı! Talep reddedildi

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Giriş Tarihi: 12.11.2021
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Son dakika | UEFA’dan flaş Galatasaray kararı! Talep reddedildi

Son dakika haberi...UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

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