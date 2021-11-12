Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda? Süper Lig'de lider Trabzonspor'u uzaktan takibini sürdüren Galatasaray, milli arayı iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar; Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; GS Bursaspor maçı hangi kanalda?