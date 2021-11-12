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Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda?

Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda? Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışın ardından milli araya giren Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekibin Bursaspor ile mücadelesi merakla bekleniyor. Peki; GS Bursaspor hangi kanalda? Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Hazırlık maçı GS Bursaspor hangi kanalda? Süper Lig'de lider Trabzonspor'u uzaktan takibini sürdüren Galatasaray, milli arayı iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Bu maçı canlı izlemek isteyen sarı kırmızılı taraftarlar; Galatasaray Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabını merak ediyor. Peki; GS Bursaspor maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray Bursaspor maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te oynanacak. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele seyircisiz olacak. Galatasaray Bursaspor hazırlık maçı GSTV'den ve Bursaspor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'DA DERBİ HAZIRLIKLARI

Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor.

Sarı-kırmızılılarda Arda Turan tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı.

Tecrübeli futbolcu, bu sezon en son Ağustos ayındaki Randers maçında forma giymişti. Arda, sakatlığı nedeniyle 16 resmi maçı kaçırdı.

Tedavisi için Fransa'ya giden Sacha Boey'in Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray, çalışmalarına cumartesi TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor ile yapacağı hazırlık maçı ile devam edecek.

Sarı-kırmızılılar 13. haftada oynayacağı Fenerbahçe derbisi öncesi lider Trabzonspor'un 9 puan gerisinde.

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