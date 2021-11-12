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SON DAKİKA: Türkiye Kadın Milli Takımı Golbol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazandı

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2021 Güncelleme Tarihi: 12.11.2021
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SON DAKİKA: Türkiye Kadın Milli Takımı Golbol Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalya kazandı

Son dakika spor haberi... Türkiye Kadın Milli Takımı, Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Rusya'ya 5-4 yenilerek gümüş madalya kazandı.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası finalinde Türkiye Kadın Milli Takımı, Rusya'ya 5-4 mağlup olarak gümüş madalya kazandı.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda ay-yıldızlılar, şampiyonluk mücadelesinde Rusya ile karşılaştı.

Müsabakanın ilk yarısını 3-2 önde tamamlayan Rusya, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak maçtan 5-4 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ay-yıldızlı ekip, şampiyonada gümüş madalyanın sahibi oldu.

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