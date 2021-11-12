Kerem Aktürkoğlu’ndan flaş açıklamalar: Hayallerimi gerçekleştirdim

"BURADAYIM VE HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRİYORUM"

Alt liglerden Galatasaray'a gelip milli takımda yer almasına değinen Aktürkoğlu, "Ben 3. Lig'den geldim, profesyonel liglerin en altından. Şu an Galatasaray ve Milli Takımdayım. Bu gerçekten zor görünebilen bir şey ama imkansız değil. Başardım, benden öncede başaranlar vardır. Benden sonrada bu sayı daha da artacaktır. Benden yaşça büyükler vardır. Küçüklerde var, onlara söyleyebileceğim şey pes etmemeleri gerek. O şansı iyi değerlendirdiğinizde çok farklı kapılar açılabiliyor.