12 Kasım 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Galatasaray'a Arda Turan müjdesi

Galatasaray'a Arda Turan müjdesi

SPOR
Giriş Tarihi: 12.11.2021
ABONE OL
Galatasaray’a Arda Turan müjdesi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası'ndaki antrenmana dinamik ısınma ile başlandı. Daha sonra teknik pas çalışmaları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda taktik çalışmaların yapıldığı çift kale oyun oynandı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Arda Turan, tedavisinin ardından sahada koşu çalışmalarına başladı. Milli takım kamplarında bulunan 15 oyuncu ise antrenmanda yer almadı.
Sarı kırmızılı ekip, çalışmalarına Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bursaspor ile yarın saat 14.00'te oynayacağı hazırlık maçı ile devam edecek.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA