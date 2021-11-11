Trabzonspor'dan transfer hamlesi! Gündem Bradaric ve Pellegrini
Süper Lig'in 12. haftası geride kalırken namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor gözünü devre arasına çevirdi. Transfer dönemine hazırlık yapan bordo mavili yönetimin masasında 2 oyuncu var; Bradaric ve Pellegrini!
Trabzonspor, yaz transfer döneminde gündemine gelen Bradaric ve Pellegrini için yeniden harekete geçiyor. Kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle öncelik Hırvat futbolcuya verildi.
Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen bordo- mavililer, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor.
Trabzonspor, 21 yaşındaki Bradaric için sezon başında Lille kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmış, oyuncuyu ise ikna edememişti.
Ancak bu sezon 4 maçta sadece 51 dakika süre alan Hırvat oyuncunun fikrinin değiştiği belirtildi. Bradaric kanatlarda da oynayabilmesi nedeniyle Pellegrini'ye göre bir adım öne çıkıyor.
HÜSEYİN TÜRKMEN İMZA AŞAMASINDA
Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Edgar'ın arkasında yedek kalan ancak oynadığı maçlarda kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiren Hüseyin Türkmen'le yapılan sözleşme uzatma görüşmeleri tamamlanma aşamasına geldi.
Bordo-mavili kulüple 1 yılı opsiyonlu 2023'e kadar mukavelesi olan Hüseyin, 4 yıllık yeni kontrat teklifini büyük ölçüde kabul etti. Yıldız futbolcunun birkaç gün içerisinde imzayı atması bekleniyor. Trabzonspor daha önce iç transferde Erce Kardeşler, Serkan Asan, Ahmetcan Kaplan ve Murat Cem Akpınar ile anlaşmaya varmıştı.
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