Trabzonspor’dan transfer hamlesi! Gündem Bradaric ve Pellegrini

Sol bek mevkiine takviye yapmak isteyen bordo- mavililer, teknik heyet ve scout ekibinin sezon başında onay verdiği ancak transferleri gerçekleşmeyen Domagoj Bradaric ve Luca Pellegrini için yeniden hamle yapma kararı aldı. İki oyuncunun da 1997 sonrası doğumlu olduğu için TFF'nin kriterine uyması transferlerini cazip hale getiriyor.

Trabzonspor, 21 yaşındaki Bradaric için sezon başında Lille kulübüyle kiralama konusunda büyük ölçüde anlaşmış, oyuncuyu ise ikna edememişti.