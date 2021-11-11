Sofianne Feghouli Galatasaray’da kalacak mı? Feghouli’den flaş açıklama

"Galatasaray'da her maçı kazanmak zorundasın" diyen Feghouli, "Galatasaray'a 27 yaşında geldim ve burada çok şey kazandım. İlk kez şampiyonluk yaşadım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız. Burada bir mağlubiyet dünyanın sonu gibidir. Bu baskı da benim karakterime çok uygun bir durum" şeklinde konuştu.