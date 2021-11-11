Sofianne Feghouli Galatasaray'da kalacak mı? Feghouli'den flaş açıklama
Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Sofianne Feghouli ayrılık iddialarına cevap verdi. Lokomotiv Moskova maçında attığı golle taraftarın sevgisini yeniden kazanan Feghouli, Galatasaray'da kalmak istediğini açıkladı.
Galatasaray'ın yıldızı Sofianne Feghouli, son dönemde gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Lokomotiv Moskova müsabakasında attığı golle eski günlerini hatırlatan Cezayirli, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmaya sıcak bakıyor. VOA Afrique'ya konuşan 31 yaşındaki kanat oyuncusu, "Sezon sonunda sözleşmem bitecek ancak burada kalmayı umuyorum. Galatasaray macerama devam ederek takıma kazandıracak çok şeyim olduğuna inanıyorum" dedi.
Cezayir Milli Takımı'nın kampında olan Feghouli, Afrika basınından VOA Afrique'ya özel açıklamalarda bulundu.
Yıldız isim Galatasaray'daki geleceğine dair konuşurken, İstanbul'da kalmak istediğini ifade etti.
"Galatasaray'da her maçı kazanmak zorundasın" diyen Feghouli, "Galatasaray'a 27 yaşında geldim ve burada çok şey kazandım. İlk kez şampiyonluk yaşadım. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız her maçı kazanmalısınız. Burada bir mağlubiyet dünyanın sonu gibidir. Bu baskı da benim karakterime çok uygun bir durum" şeklinde konuştu.
Sarı-kırmızılı ekipte kalmak istediğini ifade eden Cezayirli yıldız şöyle konuştu:
"Sezon sonunda sözleşmem bitecek ancak Galatasaray'da kalmayı umuyorum. 32 yaşında gireceğim ve Galatasaray maceramı sürdürmek istiyorum. Galatasaray'da yola devam ederek takıma çok şey katacağıma inanıyorum. Bu bir sır değil, İstanbul'daki hayatı seviyorum. Galatasaray benim evim. İnsanlar benim gibi. Burada şampiyonluklar kazandım, bu kulüpte, bu şehirde, bu ülkede kendimi iyi hissediyorum."
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