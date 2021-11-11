Son dakika | Ali Koç’tan olay yaratan Mesut Özil sözleri: Ticari işlerini bırak Fenerbahçe’ye odaklan

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, FB TV ekranlarında teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini ve şu anda B planlarının bulunmadığını açıkladı. İşte Ali Koç'un sözleri...

"FENERBAHÇE'DE KREDİ AZ"

"Burası Fenerbahçe! Fenerbahçe'de başkansan, yöneticiysen, teknik direktörsen, futbolcuysan hoşgörü, kredi azdır. Bu ne yazık ki geldiğimiz noktadır, son 15-20 yılda."

"YARIM KALAN HİKAYESİ VAR"

"Adam buraya hikayeyi tamamlamaya geldi. Hocaya da söyledim, 'Yeni birini ararsam, ilk senin haberin olur' dedim. Arkadan hoca aramak tarzım değil. B planı olmalıdır ama B planına gerek yok. Galatasaray'ı yeneceğiz. Ters sonuçta bile ayrılma olmayacak"

HOCAMIZIN ARKASINDAYIZ

"Vitor Pereira'nın tazminatı yok. 5 yıl çalışmasa sorun olmaz. Çünkü Çin'de 10 yıllık birikim sağlamış. Hocamızın arkasındayız."

ALİ KOÇ'TAN MESUT ÖZİL'E REST: TİCARETİ BIRAK FENERBAHÇE'YE ODAKLAN

"Mesut Özil daha fazla oynamak istiyor, oynamaya aç. İyi bir Mesut'un neler yapacağını herkes biliyor. Mesut aşık olduğu ülkesine, taptığı takımına döndü. İyi olmasını şampiyonluk kadar istiyorum. Oyun sistemi ile Mesut'un yaptıkları örtüşmüyor olabilir. Ancak hocamızın, Mesut'a ön yargısı yok. Mesut'un artık işine odaklanması lazım. Ticari işlerini bırakıp nasıl Fenerbahçe'ye daha fazla katkı veririm, buna odaklanması gerekiyor. Hocamız, Mesut'tan en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini bir daha gözden geçirmeli. Ona en uygun sistemi nasıl tesis eder? Ona çalışıyor zaten. Basında yer aldığı kadar büyük bir sorun yok. Mesut oynamadığı için mutsuz, zaman zaman bunu dile getiriyor." dedi.