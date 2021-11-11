11 Kasım 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Golbol Avrupa Şampiyonası | Türkiye İsrail maç sonucu: 7-6

Golbol Avrupa Şampiyonası | Türkiye İsrail maç sonucu: 7-6

SPOR
Giriş Tarihi: 11.11.2021
ABONE OL
Golbol Avrupa Şampiyonası | Türkiye İsrail maç sonucu: 7-6

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı

Türkiye Kadın Milli Takımı, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA