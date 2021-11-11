Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta?
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 9'uncu maçlar başlıyor. Ay-Yıldızlılar, grubun 9. mücadelesini Cebelitarık karşısında verecek. Bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak umutlarını sürdürmek isteyen Bizim Çocuklar, kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta? İşte cevaplar...
Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ay-Yıldızlıların Cebelitarık ile yapacağı maçı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek. Karşılaşmanın detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN?
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. haftasında oynanacak Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü başlayacak. TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ile Viktor Nyzhnyk üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini Viktor Kopiievskyi yapacak. Mücadelede Yevhenii Aranovskiy VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.
NORVEÇ VE HOLLANDA'NIN ALACAĞI SONUÇLAR BEKLENECEK
Son iki haftasına girilen elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takım, finallere kalabilmek için 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.
Türkiye, evinde oynayacağı Cebelitarık maçının ardından deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Grup liderliği için büyük avantajı bulunan Hollanda, 9. haftada deplasmanda Karadağ'la, Norveç ise evinde Letonya'yla maça çıkacak. Grubun 10. ve son haftasında ise Hollanda, Norveç'i konuk edecek.
MİLLİ TAKIM KADROSU AÇIKLANDI
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Cebelitarık ve Karadağ ile yapacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Ay-yıldızlı takımın teknik direktörü Stefan Kuntz, Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nu ilk kez A Milli Takım'a davet etti. Alman çalıştırıcının belirlediği 24 kişilik aday kadroda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Barış Alper Yılmaz, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
GRUP İKİNCİSİ PLAY-OFF MAÇLARINA ÇIKACAK
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin sona ermesinin ardından toplam 13 takım, finallere katılım hakkı elde edecek. Avrupa Elemeleri'nde gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılacak. Türkiye, grubunu ikinci sırada tamamlaması halinde ise bu kez play-off turu maçlarına çıkacak.
Play-off turu maçlarında, Dünya Kupası elemelerinde grubunu ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nde grubunu lider bitirenler arasından elemelerde ilk ikiye giremeyen en iyi iki takım yer alacak. Sona eren UEFA Uluslar Ligi'ne B Ligi 3. Grup'tan katılan A Milli Takım'ın, grubunu son sırada tamamlaması nedeniyle Dünya Kupası finallerine bu arenadan katılma olasılığı bulunmuyor.
Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak. Bu takımlar, üçlü play-off yoluna ayrılmasının ardından birbirleriyle yapacakları yarı final ve final maçlarını kazanarak Dünya Kupası'na final vizesi alacak.
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