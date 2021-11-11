Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri Türkiye Cebelitarık maçı saat kaçta?

NORVEÇ VE HOLLANDA'NIN ALACAĞI SONUÇLAR BEKLENECEK

Son iki haftasına girilen elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takım, finallere kalabilmek için 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.

Türkiye, evinde oynayacağı Cebelitarık maçının ardından deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Grup liderliği için büyük avantajı bulunan Hollanda, 9. haftada deplasmanda Karadağ'la, Norveç ise evinde Letonya'yla maça çıkacak. Grubun 10. ve son haftasında ise Hollanda, Norveç'i konuk edecek.