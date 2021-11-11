Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir?
Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Milli maç arasında hazırlık maçı yaparak ligdeki eksikliğini gidermek isteyen Beşiktaş Shkupi maçı merakla bekleniyor. Siyah beyazlı taraftarlar bu maçı canlı takip etmek istiyor. Peki; Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!
Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak ediliyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 11 Kasım günü saat 14:00'te başlayacak.
BEŞİKTAŞ SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Beşiktaş FK Shkupi hazırlık maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor kanalından şifresiz canlı izlenebilecek.
BEŞİKTAŞ SHKUPİ MAÇI BİLET FİYATLARI!
FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacak.
Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;
FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir?
- EYT’li için kritik günler başladı! Yılı ve primi doldurana emeklilik! Yaş şartında 50 barajı geliyor!
- EYT'de rota belli oldu! EYT yasası ne zaman çıkacak? EYT'liye emeklilik için hangi formül uygulanacak? Son gelişmeler...
- Maaşı yatırmayan işe gitmek zorunda değilsiniz! Faiz hakkı var! İşveren ücret kesemeyecek!
- AÖL 1. dönem sınavı için tarih belli oldu! 2021-2022 1. dönem açık lise sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri...
- Bahar Korçan kimdir, neden öldü? Ünlü modacı Bahar Korçan hastalığı neydi?
- Asgari ücret zammı son durum: Hükümetten önemli açıklama! 2022 asgari ücret ne kadar olacak? Yeni maaşlar...
- Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Kemal Gülman eşi Feryal Gülman kimdir?
- 11 Kasım evde bakım parası (maaşı) yattı mı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi!
- Bitcoin'de sert düşüş! 11 Kasım Bitcoin neden düşüyor, yükselecek mi? Bitcoin fiyatı son durum nedir?
- Adalet Bakanlığı sınavları ne zaman? Adli yargı, idari yargı sınav başvuruları bitti mi?
- 3. doz aşı zorunlu mu? 3. doz Covid aşısını kimler, hangi yaş grupları olacak? Bakan Koca açıkladı...