Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak ediliyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 11 Kasım günü saat 14:00'te başlayacak.