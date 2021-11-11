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Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.11.2021
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Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir?

Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi maçı hangi kanalda, nasıl izlenir? Milli maç arasında hazırlık maçı yaparak ligdeki eksikliğini gidermek isteyen Beşiktaş Shkupi maçı merakla bekleniyor. Siyah beyazlı taraftarlar bu maçı canlı takip etmek istiyor. Peki; Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi maçı nasıl izlenir? İşte detaylar!

Beşiktaş Shkupi maçı hangi kanalda? BJK Shkupi hazırlık maçı nasıl izlenir? Şampiyonlar Ligi'nde ve ligde istediği sonuçları elde edemeyen Beşiktaş, Makedonya 1. Lig ekiplerinden Shkupi ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri de merak ediliyor. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 11 Kasım günü saat 14:00'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ SHKUPİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş FK Shkupi hazırlık maçı 11 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te oynanacak. Karşılaşma A Spor kanalından şifresiz canlı izlenebilecek.

BEŞİKTAŞ SHKUPİ MAÇI BİLET FİYATLARI!

FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacak.

Kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre;

FK Shkupi müsabakasında yalnızca Doğu Tribün'e seyirci alınacaktır. Bilet fiyatı 30 TL'dir. Koronavirüs önlemleri kapsamında 12 yaş altındaki çocuklar stadyumlara giremeyecektir.

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