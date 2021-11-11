Türkiye Cebelitarık maçının hakemi belli oldu

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak ve 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Sergii Boiko yönetecek. Boiko'nun yardımcılıklarını Volodymyr Volodin ve Viktor Nyzhnyk yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Viktor Kopiievskyi olacak. Maçta aynı ülkeden Ievgenii Aranovskyi VAR, Viktor Matyash ise AVAR olarak görev alacak.

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