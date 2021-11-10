Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İstanbul'da Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına başladı. Ay-yıldızlı ekip bugün yapacağı çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek. İşte, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde iki grup halinde salon çalışmaları yapıldı. İşte, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre ay-yıldızlı takım; 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, Cebelitarık maçı öncesinde 12 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyecek. Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 18.00'de gerçekleştirecek. Çalışmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olacak.
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı 13 Kasım'daki Türkiye-Cebelitarık müsabakası, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.
A Milli Takım kafilesi, Karadağ karşılaşması için 14 Kasım Pazar günü İstanbul Havalimanı'ndan THY'ye ait uçakla bu ülkenin başkenti Podgorica'ya gidecek. Teknik direktör Stefan Kuntz ve aday kadrodan bir futbolcu, ertesi gün TSİ 21.00'de uzaktan yöntemle Podgorica Şehir Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Karadağ maçı öncesindeki son çalışma ise TSİ 21.30'da bu statta gerçekleştirilecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü medyaya açık olarak yapılacak.
Podgorica Şehir Stadyumu'nda 16 Kasım Salı günü oynanacak Karadağ-Türkiye karşılaşması, TSİ 22.45'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekip, Karadağ maçının ardından TSİ 02.15'te kalkacak THY'ye ait uçakla Podgorica'dan İstanbul'a dönecek.
ADAY KADRO
A Milli Futbol Takımı'nın Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Kaleciler: Uğurcan Çakır, Ersin Destanoğlu, Sinan Bolat
Defans: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
Orta saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Berat Özdemir, Berkan Kutlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu
Forvet: Burak Yılmaz, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Kenan Karaman.
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- Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?
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