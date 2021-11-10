Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçı hazırlıklarına başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenmanda fiziksel performans antrenörü Axel Busenkell gözetiminde iki grup halinde salon çalışmaları yapıldı. İşte, Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamasına göre ay-yıldızlı takım; 13 Kasım Cumartesi günü İstanbul'da Cebelitarık, 16 Kasım Salı günü ise deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.