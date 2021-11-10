Beşiktaş’ta Larin gelişmesi! Yönetim golcü oyuncuyu bırakmayacak

Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek Beşiktaş, takımda kalmasını istediği oyuncularla temaslarını sürdürüyor.

Siyah beyazlılarda, listenin başında Cyle Larin bulunuyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti.