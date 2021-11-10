Beşiktaş'ta Larin gelişmesi! Yönetim golcü oyuncuyu bırakmayacak
Son dakika haberi... Beşiktaş'ta sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Bu oyuncuları devre arasında göndermeye sıcak bakan yönetim, Larin ile yeni kontrat yapmak istiyor.
Sezon sonunda birçok futbolcusunun sözleşmesi bitecek Beşiktaş, takımda kalmasını istediği oyuncularla temaslarını sürdürüyor.
Siyah beyazlılarda, listenin başında Cyle Larin bulunuyor. Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle başka bir kimliğe bürünen Kanadalı oyuncu, attığı goller ve oynadığı futbolla ön plana çıkmayı başardı. Yönetim, 26 yaşındaki oyuncunun temsilcisiyle geçtiğimiz aylarda görüşmüş ve yeni sözleşme için istekli olduğunu dile getirmişti.
Sonrasında kontrat yenilemeyle ilgili gelişme yaşanmadı. Larin ile İngiltere Premier Lig'ten birkaç takımın ilgilendiği biliniyor. Devre arasında kadar oyuncunun menajeriyle yeniden masaya oturulması beklenirken, yönetimin Kanadalı golcüye 2 artı 1 yıllık sözleşme önereceği gelen haberler arasında.
Beşiktaş'ta sezon sonunda Lens, Douglas, Ljajic, Oğuzhan, Atiba ve N'Sakala gibi isimlerin de sözleşmeleri sona erecek. Bu oyuncularla vedalaşmayı planlayan siyah beyazlıların, devre arasındaki ayrılıklara da izin verileceği ifade edildi.
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