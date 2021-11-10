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Türkiye - Cebelitarık maçının biletleri tükendi! TFF'den son dakika açıklaması

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Giriş Tarihi: 10.11.2021 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021
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Türkiye - Cebelitarık maçının biletleri tükendi! TFF’den son dakika açıklaması

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü oynayacağı Cebelitarık maçının biletleri tükendi. TFF'den yapılan açıklamada "Stadyum kapasitesinin %100’ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi." denildi.

A Milli Futbol Takımı'nın 13 Kasım Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Cebelitarık ile oynayacağı 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu maçının biletleri tükendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Stadyum kapasitesinin %100'ü oranında ev sahibi takım seyircileri için satışa sunulan biletlerin tamamı tükendi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası Finalleri yolunda A Millî Takımı'mıza eşsiz destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza ilgilerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

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