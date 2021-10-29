29 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri İşte Beşiktaş'ın Larin'e yaptığı son teklif

İşte Beşiktaş'ın Larin'e yaptığı son teklif

SPOR
Giriş Tarihi: 29.10.2021
ABONE OL
İşte Beşiktaş’ın Larin’e yaptığı son teklif

Beşiktaş Yönetimi, Cyle Larin’in kontratını uzatmak için görüşmelerini sürdürüyor. Senelik 2.5 milyon euro isteyen Kanadalı yıldıza, 2 milyon euroluk son bir teklif sunma kararı alındı.

Galatasaray maçında attığı 2 golle galibiyeti getiren Cyle Larin, Beşiktaş için ne kadar önemli bir hücum silahı olduğunu bir kez daha gösterdi. Uzun süredir Kanadalı yıldızın menaceriyle yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren yönetim, teklifi yükseltme kararı aldı.

Cyle Cristopher Larin'e senelik 1 milyon 750 bin euro öneren Siyah-Beyazlılar, bu rakamı son olarak 2 milyon euroya çıkartacak. Tarafların Kasım ayındaki milli arada masaya oturacağı öğrenildi. Larin'in beklentisi ise 2.5 milyon euroydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Larin'i ikna edip, devre arasına kadar kontratını uzatmayı planlıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA