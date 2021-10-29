İşte Beşiktaş’ın Larin’e yaptığı son teklif

Cyle Cristopher Larin'e senelik 1 milyon 750 bin euro öneren Siyah-Beyazlılar, bu rakamı son olarak 2 milyon euroya çıkartacak. Tarafların Kasım ayındaki milli arada masaya oturacağı öğrenildi. Larin'in beklentisi ise 2.5 milyon euroydu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Larin'i ikna edip, devre arasına kadar kontratını uzatmayı planlıyor.

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