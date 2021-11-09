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Süper Lig ekibi Kayserispor'da bir dönem sona erdi

SPOR İHA
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Süper Lig ekibi Kayserispor’da bir dönem sona erdi

Son dakika spor haberleri... Kayserispor'da Sportif Direktör Ali Naibi istifa etti.

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor'da flaş bir gelişme yaşandı. Sezon başında göreve getirilen ve kulüp sportif direktörü olarak çalışan Ali Naibi bugün istifasını sundu.

"KAYSERİSPOR'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

Naibi, "Bir süredir anlaşmazlıklar vardı. Fikir ayrılıklarını aşamadık ve ben de istifa etmeyi uygun buldum. Bu süreçte bana destek veren yöneticilerimize, taraftarımıza ve değerli medya mensuplarına teşekkür ediyorum. Kayserispor'a lig maratonunda başarılar diliyorum" dedi.

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