Fenerbahçe’de Francesco Farioli iddiası! Karagümrük’ten net yanıt: Tamamen asılsızdır

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın alınan sonuçlardan sonra koltuğunun sallantıda olduğu öğrenilmişti. Sarı Lacivertli kulübün Karagümrük'ün genç hocası Farioli ile anlaşacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio da haberinde Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsetmişti. Ancak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma çıkan iddialara son noktayı koydu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.