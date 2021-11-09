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Fenerbahçe'de Francesco Farioli iddiası! Karagümrük'ten net yanıt: Tamamen asılsızdır

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Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Fenerbahçe’de Francesco Farioli iddiası! Karagümrük’ten net yanıt: Tamamen asılsızdır

Son dakika haberi... Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, teknik direktörleri Francesco Farioli hakkında açıklama yaptı ve iddiaların asılsız olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira'nın alınan sonuçlardan sonra koltuğunun sallantıda olduğu öğrenilmişti. Sarı Lacivertli kulübün Karagümrük'ün genç hocası Farioli ile anlaşacağı yönünde haberler gündeme bomba gibi düştü. İtalyan gazeteci Di Marzio da haberinde Fenerbahçe'nin ilgisinden bahsetmişti. Ancak Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma çıkan iddialara son noktayı koydu.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, adı Fenerbahçe ile anılan teknik direktör Francesco Farioli hakkında A Spor'a açıklamalarda bulundu.

Hurma, "Fenerbahçe'nin hocamızla ilgilendiği haberleri tamamen asılsızdır." ifadelerini kullandı.

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