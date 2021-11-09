Genç yıldız 1. Lig’den Bundesliga ekibine transfer oldu | Almanya bu transferi konuşuyor





AVRUPA'DAN BİRÇOK TEKLİFE RAĞMEN ALMANYA'YI TERCİH ETTİ



Armina Bielefeld Kulübü CEO'su Samir Arabi, transfer sürecinin ardından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun gelecek yıldızları arasında yer alan Burak İnce'yi kadromuza kattık. Ocak 2022 sonundan sonra Burak İnce 18 yaşına girecek ve Bielefeld'e transferi resmen gerçekleşecek. Genç oyuncu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzaladık. Burak İnce, Avrupa'dan birçok teklife rağmen gelişimi için Armina Bielefeld'i tercih etti. Burak bizi tercih ettiği için çok mutluyuz. İlk kez Türkiye dışında futbol oynayacak. Ocak ayı sonunda sakin bir şekilde buraya gelip takıma adaptasyon süresine başlayabilir. Altınordu Futbol Akademisi, Türkiye'nin en iyilerinden birisi. Altınordu, Türk futboluna ve Avrupa Futbolu'na birçok yetiştirerek iyiler arasında yer aldığını herkese gösterdi" dedi.

Samir Arabi, Altınordu Kulübüne de uyumlu çalışmalarından dolayı teşekkür etti.