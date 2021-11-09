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Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Milli sporcu Suat Akyol neden öldü?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Milli sporcu Suat Akyol neden öldü?

Vücut Geliştirme Milli Takımı’nın eski sporcusu Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Suat Akyol neden öldü? Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Milli sporcu Suat Akyol’dan sevenlerine üzücü haber geldi. Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'nde yarışan Akyol birinci olmuştu.

Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Milli sporcu Suat Akyol neden öldü? Vücut Geliştirme Milli Takımı'nın eski sporcusu Suat Akyol'un kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Akyol, Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi. Üzücü haberin ardından Suat Akyol kimdir sorusunun cevabı araştırılıyor.

SUAT AKYOL KİMDİR?

Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından 2013'te düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Yarışmasında Antalya'nın da plaka kodu olan 7 numara ila yarışan Suat Akyol; 234 sporcu arasında klasik vücut geliştirme büyük erkekler 1,71 dalında birinci olmuştu.

O dönem sadece 3 yıldır vücut geliştirme yapan 35 yaşındaki Suat Akyol, aldığı birincilik sonrasında Milli Takıma dahil olurken 17 Aralık 2014 tarihinde İspanya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonasında Türkiye'yi ve Antalya'yı temsil etme hakkını kazanmıştı.

SUAT AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Akyol; bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübünün de aktif sporcusu oldu. Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.

Falez Parkındaki 40 metre yüksekliğinde olan falezlerden atlayarak yaşamına son veren Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu

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