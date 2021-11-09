Suat Akyol kimdir, kaç yaşındaydı? Milli sporcu Suat Akyol neden öldü?

SUAT AKYOL NEDEN ÖLDÜ?

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğünde memur olarak görev yapan Akyol; bir dönem Antalya Polis Spor Gücü Kulübünün de aktif sporcusu oldu. Uzun yıllardır vücut geliştirme sporu ile uğraşan Suat Akyol, 8 Kasım 2021 günü Antalya falezlerinden atlayarak yaşamına son verdi.

Falez Parkındaki 40 metre yüksekliğinde olan falezlerden atlayarak yaşamına son veren Suat Akyol'un naaşı; Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsi sonrası cenazesinin Ankara'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Akyol'un evli ve 2 çocuk babası olduğu