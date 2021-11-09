Milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım kadrosu...

Milli maç ne zaman, hangi kanalda? 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda 9. maçlar başlıyor. Ay-Yıldızlılar, grubun 9'uncu haftasında Cebelitarık ile mücadele edecek. Son karşılaşmasını Letonya ile yapan Bizim Çocuklar, maçın uzatma dakikalarında penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Ay-Yıldızlılar, Cebelitarık maçının ardından son mücadelesini Karadağ karşısında verecek. Peki, milli maç ne zaman, hangi kanalda? Türkiye Cebelitarık maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın ayrıntıları...

TÜRKİYE-CEBELİTARIK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye Cebelitarık maçı 13 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma TRT 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Milli takım, gruptaki son maçında ise Karadağ ile 16 Kasım'da Podgorica Gradski Stadı'nda karşılaşacak.