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Galatasaray'da devre arası transfer zirvesi

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Giriş Tarihi: 09.11.2021
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Galatasaray’da devre arası transfer zirvesi

Ocak ayı yaklaştıkça çalışmaları hızlandıran Galatasaray'da beklenen transfer zirvesi bu hafta gerçekleşecek. Terim yönetimden devre arasında takıma 4-5 oyuncu istediğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, önümüzdeki günlerde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir transfer zirvesi yapacağı ve bu görüşmede hem alınması hem de gönderilmesi düşünülen oyuncuların durumunun konuşulacağı öğrenildi. Fatih hocanın, bir önceki Milli araya göre her iki listede de güncellemeler yaptığı kaydedildi. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, ara transfer döneminde mevcut kadroyu 4-5 takviyeyle birden güçlendirmeye hazırlanıyor.

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