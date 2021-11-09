Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? Hull City değeri (fiyatı) ne kadar? Hull City hangi ligde?
Acun Ilıcalı’dan Hull City paylaşımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Ünlü televizyoncu ve milyarder Acun Ilıcalı’nın İngiltere’den bir takımı satın alacağı iddia ediliyordu. Merak edilen gelişmede ilk paylaşımın gelmesiyle birlikte Hull City fiyatı ne kadar? Hull City hangi ligde gibi sorulara da yanıt aranmaya başlandı. Acun Ilıcalı Hull City’i satın mı aldı? İşte Hull City’nin değeri!
Hull City hangi ligde? Hull City değeri ne kadar? Acun Ilıcalı Hull City paylaşımı sonrası Hull City fiyatı merak konusu oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Hull City'e ilişkin paylaşımlarda bulundu. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Hull City'le ilgili bu paylaşım sonrası Acun Ilıcalı Hull City'i satın mı aldı sorusunun cevabı merak ediliyor.
HULL CITY DEĞERİ NE KADAR?
Ünlü futbol sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre; Hull City'nin kadro değeri 11.10 milyon Euro olarak gözüküyor.
Acun Ilıcalı'nın ünlü tkaımı 35.4 milyon Euro bedelle satın alacağı konuşuluyor.
HULL CITY HANGİ LİGDE?
İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, şu anda ligin alt sıralarından uzaklaşma mücadelesi veriyor.
HULL CİTY SAHİBİ KİMDİR?
Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır. 2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.
Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-22 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.
Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
Kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
ACUN ILICALI HULL CİTY'İ SATIN MI ALDI?
Hull City'yi satın almaya hazırlanan Ilıcalı, bugün Instagram hesabından bir gönderi paylaştı. Kulübün maçlarını oynadığı MKM Stadı'ndan fotoğraf ve video paylaşan ünlü televizyoncu, "Geri sayım başladı.. 12 Mayıs 2021. İşte bu güzel şehre ilk ayak bastığım gün. Kısa sürede çok güzel insanlarla tanıştım, mutluluktan başka hiçbir şey hissetmedim.
Maçları seyrederken Hull City taraftarlarını hayranlıkla izliyorum. Deplasmanlarda gösterdikleri büyük desteğe hayranım. Ehab Allam çok değerli bir insan ve bize bu süreçte çok yardımcı oldu. Ona ve ailesine büyük saygı duyuyorum. Umarım bu süreç kısa zamanda tamamlanır ve benim bu hayalim gerçek olur." şeklinde bir de mesaj bıraktı.
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