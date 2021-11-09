İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları

FONSECA ZOR, FİNK SON ÇARE

Yaz döneminde kariyerli, Avrupa çapında bilinen birisimle anlaşma sağlanamamıştı. Bir kez daha böyle biri hoca için çaba sarf edilmesi ihtimaller dahilinde. Listenin başında Paulo Fonseca var. 48 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig'den istediği teklifi alamadı ve boşta kaldı. Adı Newcastle ile anılsa da sonuç çıkmadı. Yine de Fonseca, adaylar arasında ikna edilmesi en zor isim olarak görülüyor.