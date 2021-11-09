İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Pereira ile yolları ayırmaya hazırlanan yönetim arayışta. Yeni hoca için dört koldan çalışmalara başlandı. Daha önce görüşülen isimlerin yanı sıra yeni adaylar da masada. İşte Sarı-Lacivertliler ile anılan teknik adamlar...
Fenerbahçe, Slaven Bilic için geçtiğimiz yaz da girişimlerde bulundu. Hırvat teknik adam gelmeyi istese de Beijing Guoan ile anlaşamadı.
HEDEFTE YİNE BİLİC
Bilic, yapılan görüşmelerin ardından Çin ekibinin başkanına, ocak ayına kadartakımda kalacağının sözünü verdi. Ancak Çin Ligi'nde yaşanan ekonomik krizler ve kulüplerin birer birer iflas etmesiyle birlikte ayrılık tarihi erkene çekilebilir.
Fenerbahçe, Çin Ligi'nin ve Bilic'in durumunu yakından takip ediyor. Yönetim, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile temas kurup son gelişmeler hakkında bilgi almayı planlıyor. Eğer Beijing ile sorun çözülürse, Bilic bir numaralı aday olabilir.
HEYECANLI AMA RİSKLİ - ALEX
Tribünlerin Alanyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarındaki tepkisi takımdan ve Vitor Pereira'dan çok Ali Koç'aydı. Taraftarlar, "Yönetim istifa" sözleriyle stadı inletti. Başkan Koç'un, 12. adamın gönlünü yeniden feth etmek için kulübün efsanesi olan Alex de Souza'yı da seçenekler arasında tuttuğu iddia edildi!
Teknik adamlık kariyerine Sao Paulo U20 Takımı'nda başlayan Sambacı, ilk sezonunda ekibinifinale taşıdı. Finalde kupa için Internacional ile kozlar paylaşılacak. Alex'in avantajı büyük taraftar desteği, dezavantajı ise A takım seviyesinde tecrübesinin bulunmaması. Yönetim içinde bunun çok riskli seçim olacağı görüşü ağırlıkta.
FONSECA ZOR, FİNK SON ÇARE
Yaz döneminde kariyerli, Avrupa çapında bilinen birisimle anlaşma sağlanamamıştı. Bir kez daha böyle biri hoca için çaba sarf edilmesi ihtimaller dahilinde. Listenin başında Paulo Fonseca var. 48 yaşındaki çalıştırıcı Premier Lig'den istediği teklifi alamadı ve boşta kaldı. Adı Newcastle ile anılsa da sonuç çıkmadı. Yine de Fonseca, adaylar arasında ikna edilmesi en zor isim olarak görülüyor.
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