Trabzonspor İstanbul devlerine fark attı! Derbilerde Karadeniz Fırtınası esti

SADECE GALATASARAY'A PUAN KAYBETTİ

Bu sezon ilk 12 haftalık bölümde ezeli rakipleriyle olan maçlarını da oynayan Trabzonspor, yalnızca Galatasaray'a puan kaybetti. Bordo-mavililer ligin 4'üncü haftasında sahasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalırken, yine evinde Fenerbahçe'yi 3-1, deplasmanda ise Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.