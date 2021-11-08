Son dakika açıkladı! Vitor Pereira istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira "ayrılık" açıklamaları!

Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı.