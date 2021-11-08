Son dakika açıkladı! Vitor Pereira istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira "ayrılık" açıklamaları!
Son dakika... Vitor Pereira istifa etti mi? Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında aldığı Kasımpaşa galibiyetinin ardından 4 haftadır galibiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe'de gözler teknik direktöre çevrildi. Dün oynanan Kayserispor karşılaşmasından 2-2 berabere ayrılan Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın istifa edip etmeyeceği merak ediliyor. Pereira karşılaşmanın ardından "ayrılık" açıklamalarına yanıt verdi. Peki, Vitor Pereira istifa etti mi? İşte Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın "ayrılık" açıklamaları...
Son dakika... Vitor Pereira istifa etti mi? Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe ile Kayserispor karşı karşyıa geldi. Fenerbahçe'nin son dakikalarda bulduğu gollerle 2-2 berabere biten karşılaşmanın ardından gözler Vitor Pereira'ya çevrildi. Ligde 4 haftadır galibiyet alamayan Fenerbahçe'de teknik direktörün istifa edip etmeyeceği araştırılmaya başlandı. Peki, Vitor Pereira istifa etti mi? İşte Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira'nın "ayrılık" açıklamaları...
VITOR PEREIRA İSTİFA ETTİ Mİ?
Süper Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Vitor Pereira, yorgun oldukları için istedikleri sonuçları alamadıklarını söyleyerek "ayrılık" sorularına da yanıt verdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Hikaye yarım kalmayacak. Ben hala inanıyorum, önümüzde çok maç var, daha çok şey olacak bu ligde" dedi.
Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Pereira, mutlak 3 puan almaları gerektiği bir maça çıktıklarını bildiklerini belirtti.
Rakiplerinin puan kaybettiği haftada 3 puanın önemini bilerek maça çıktıklarını vurgulayan Pereira, "Perşembe bir maç oynadık ve cuma akşam döndük. Bahane göstermek istemiyorum ama toparlanma süremiz kısaydı. Avrupa'da olan takımların bu tarz problemleri var. Avrupa'da maç oynayınca çok kısa zamanınız oluyor. Maçın başında avantaj yakaladık ama penaltıyı kaçırdık. Kaçırdığımız penaltılar bu sene bize pahalıya mal oldu. Takımım 2-0'dan sonra çok koştu ve savaştı. Direkten dönen toplarımız, kaçırdığımız şanslar var. Maç 2-2'ye geldi. Oyuncularımı mücadeleleri için eleştiremem. Belki en iyi oyunu sergileyemediler ama ellerinden gelenin en iyisin yaptılar. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Ligde önümüzde çok maç var." diye konuştu.
Trabzonspor'un Avrupa'da oynamaması sebebiyle avantajlı bir konumda olduğunu savunan Pereira, "Biz maçlara yorgun çıkmak zorunda kalıyoruz. Onlar da bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdi. Ligde hala çok maç var herkes muhakkak daha puan kaybedecektir. Elimizden gelenin en iyisini verip kaybettiğimiz puanları telafi etmemiz gerekiyor. Hatalarımız düzeltmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Milli arada sakat oyuncularına kavuşacaklarını dile getiren Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ve 3 puan için sahaya çıkacaklarını da aktardı.
Müsabakada ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını anlatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, "Yorgunlukları önlemek için rotasyonlar yaptık bu sezon. İlk golü atsaydık her şey farklı olabilirdi ama maalesef kazanamadık. Sakatlar döndüğünde daha iyi rotasyon yapma fırsatımız olacak ve bir dönem gelecek ki Trabzonspor ile aynı şartlarda mücadele edeceğiz. Onlar da zorlanıyorlar. Hep böyle olmaz, bu uzun bir yol. Bütün rakipler daha fazla puan kaybedecektir. Şu an perşembe, pazar maç yapıyoruz ve bunun zorluklarını yaşıyoruz." şeklinde görüş belirtti.
Şampiyon olacaklarına hala inandıklarını vurgulayan Pereira, sözlerini şöyle tamamladı:
"Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum. Oyuncularımda o hırsı, yardımlaşmayı görmesem söylemim farklı olurdu. Takımım 2-0'dan sonra bile elinden geleni yaptı. Benim hedefim hala bu ligi kazanmak. Bu taraftar kitlesi çalıştığım en iyi taraftar kitlesi. Başkan kadar onlar da etkili oldu dönmemde. Sonuçlardan dolayı hayal kırıklığı yaşayabiliyorlar ama onlar benim için en iyi taraftar kitlesi. Ben her zaman çok çalıştım. Kariyerimi böyle elde ettim. Hiçbir şey benim için kolay olmadı. Geçmişte kimsenin inanmadığı şampiyonluklar da elde ettim. Takımımın mental anlamda daha iyi olması için çalışmak benim planım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, her zaman penaltı kaçırmayacağız. Gökten bir şey düşmeyecek bizim yapmamız gereken sadece çalışmak."
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