Cenk Tosun Beşiktaş'a kavuşuyor! Ocak ayında yeniden transfer olacak
Bu sezon gerek ligde gerekse de Avrupa'da gol sorunu yaşayan Beşiktaş, eski golcüsü Cenk Tosun için yeniden düğmeye bastı. Beşiktaş yönetimi, milli oyuncu için tüm imkanları seferber edecek.
Sergen Yalçın yönetiminde yeni sezona hem ligde hem de Avrupa'da başarı parolasıyla giren Siyah-Beyazlılar, peş peşe alınan başarısız sonuçlar sebebiyle hayal kırıklığı yaşıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçtan puan alamayan, ligde de 12 mücadele sonunda sadece 20 puan toplayabilen Kara Kartal'da gol sorunu yaşanıyor.
Miralem Pjanic, Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi önemli asistçi oyuncuları olmasına rağmen yaratılan onca pozisyona rağmen; Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın üçlüsünden bitiricilik anlamında yeterli katkıyı alamayan yönetim, harekete geçti. Siyah-Beyazlı idarecilerin, bu problemi devre arasında yeni bir golcü transferiyle çözmeyi planladığı kaydedildi.
'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'
Takımda yabancı kotasının dolu olması sebebiyle yönetim, yerli forvet operasyonu başlattı. Bu doğrultuda geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun, listenin başında yer alıyor. Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan A Milli golcü, yoğun tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Kapımız her zaman açık" sözlerini kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için bu kez satın alma girişiminde bulunacağı öğrenildi. Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli yıldız için İngiliz ekibinin 2.5 milyon Pound'luk maaşını göz önünde bulundurarak alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebileceği belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 10 Kasım şiirleri sözleri! 10 Kasım ile ilgili şiirler 2-4-8 kıtalık kısa uzun! En anlamlı 10 Kasım sözleri…
- Bitcoin hareketlendi, gözler orada! Shiba coin yakımı ne zaman? Shiba coin yükselecek mi, son durum nedir?
- Aklınızda bulunsun! Dünya çöktüğünde hayatta kalabileceğiniz 5 yer! Bu ülkelere gidenler…
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi sonuç tarihi belli oldu mu?
- Tek seferde veriliyor! 918 TL ödeme yapılıyor! Şart olmadan tüm ihtiyaç sahiplerine…
- Üniversitelere ara tatil var mı? 15-19 Kasım üniversitelerde tatil olacak mı? Üniversite tatili ne zaman?
- 5. yargı paketinde ceza indirimi var mı? Yargı paketinde neler var? 2021’de genel af çıkacak mı?
- Üniversite öğrencileri dikkat! KYK burs başvuru son gün! 2021 KYK burs ve kredi başvurusu nasıl yapılır?
- Son dakika açıkladı! Vitor Pereira istifa etti mi? Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira "ayrılık" açıklamaları!
- AUZEF sınav yerleri açıklandı mı? 2021 AUZEF sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak? Vize sınavı ne zaman?
- Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin kimdir, kaç yaşında? 8-12 Kasım Gelinim Mutfakta yeni sunucu kim?
- 10 Kasım Çarşamba okullar tatil mi? 10 Kasım'da okullar ve üniversiteler tatil olacak mı? 10 Kasım resmi tatil mi?