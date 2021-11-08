Cenk Tosun Beşiktaş’a kavuşuyor! Ocak ayında yeniden transfer olacak

'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Takımda yabancı kotasının dolu olması sebebiyle yönetim, yerli forvet operasyonu başlattı. Bu doğrultuda geçen sezonun ikinci yarısında takımda kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun, listenin başında yer alıyor. Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalan A Milli golcü, yoğun tedavi programı sonrasında sağlığına kavuşmuştu. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Kapımız her zaman açık" sözlerini kullandığı 30 yaşındaki futbolcu için bu kez satın alma girişiminde bulunacağı öğrenildi. Everton'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli yıldız için İngiliz ekibinin 2.5 milyon Pound'luk maaşını göz önünde bulundurarak alacaklarına karşılık bedelsiz ayrılığa olumlu yanıt verebileceği belirtildi.

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