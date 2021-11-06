Maç öncesi gergin yüzleşme!

Samsunlu sporcu Devrim Aydın, "Yarın gece Antalyalı sporcu ile güzel bir maç geçireceğiz inşallah. Samsun ekibi olarak güzel bir hazırlanma süreci geçirdik. Gerek sabah koşu idmanları ile gerek akşam teknik idmanlar ile güzel bir hazırlanma süreci geçirdik. Dilerim yarın güzel bir maç atlatırız. Kadınları bu spora yönlendiriyoruz. Her zaman kendilerini savunmaları gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

