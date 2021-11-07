Liverpool’a West Ham darbesi! 25 maçlık seri sona erdi

Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.