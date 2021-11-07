07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Liverpool'a West Ham darbesi! 25 maçlık seri sona erdi

Liverpool'a West Ham darbesi! 25 maçlık seri sona erdi

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2021
ABONE OL
Liverpool’a West Ham darbesi! 25 maçlık seri sona erdi

İngiltere Premier Lig'in 11. hafta mücadelesinde, Liverpool, deplasmanda West Ham United'a 3-2 kaybetti. Bu mağlubiyetle, Liverpool'un 25 maçlık Premier Lig yenilmezlik serisi de sona erdi.

Liverpool kalecisi Alisson'un 4. dakikada kendi kalesine attığı gol ile 1-0 öne geçen West Ham United'da diğer goller 67. dakikada Pablo Fornals'dan ve 74. dakikada Kurt Zouma'dan geldi. Liverpool'un gollerini ise 41. dakikada Trent Alexander-Arnold ve 83. dakikada Divock Origi attı.

Bu sonuçla, lider Chelsea'nin 4 puan gerisinde kalan Liverpool, 22 puanla 4. sırada yer alırken West Ham United, 23 puanla 3. sırada bulunuyor.

İngiltere Premier Lig'de günün diğer maçlarında, Leicester City, Leeds United ile 1-1 berabere kaldı, Arsenal, Watford'u 1-0 yenerken Everton ile Tottenham 0-0 berabere kaldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA