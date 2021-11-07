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SON DAKİKA | Ozan Kabak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 07.11.2021 Güncelleme Tarihi: 07.11.2021
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SON DAKİKA | Ozan Kabak A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı

Son dakika spor haberleri | Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Ozan Kabak'ın A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Cebelitarık ve Karadağ ile karşı karşıya gelecek A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku yaşanıyor.

Federasyondan yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın geçirmiş olduğu viral enfeksiyon nedeniyle Cebelitarık ve Karadağ maçları aday kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.

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