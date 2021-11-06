Son dakika: Beşiktaş Trabzonspor maçı iptal mi oldu? İstanbul’daki sis nedeniyle BJK TS derbisi ertelendi mi?

Beşiktaş Trabzonspor maçı iptal mi, ertelendi mi? Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde yaşanan sis ve pus hadiseleri nedeniyle Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin iptal olup olmayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı iptal mi oldu? İstanbul'daki sis nedeniyle BJK TS derbisi ertelendi mi? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI İPTAL Mİ, ERTELENDİ Mİ?

Hemen şunu belirtelim ki, Beşiktaş - Tranzospor derbisi ertelenmedi. TFF'nin belirlediği takvime göre, Süper Lig 12. hafta Beşiktaş - Trabzonspor derbisi 6 Kasım 2021 Cumartesi saat 19.00'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.