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Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi statta oynanacak? Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor. Zirve yarışının nefesleri kestiği Süper Lig'de 12. haftada oynanacak dev derbinin detayları belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevaplar...

Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? Süper Lig'in 12. haftası, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasına sahne olacak. İki takım arasındaki 48 yıllık rekabette Beşiktaş'ın 54, Trabzonspor'un 46 galibiyeti bulunuyor. Ligde 27 puanla zirvede yer alan Trabzonspor, Beşiktaş karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak liderlik serüvenini sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı nerede, hangi statta oynanacak? BJK TS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haberin detayları...

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI DETAYLARI

Tarih: 6 Kasım 2021

Saat: 19.00

Stat: Vodafone Park

Yayın: beIN Sports 1

Hakem: Erkan Özdamar

BEŞİKTAŞ CEPHESİ

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'a 1-0 yenilen Beşiktaş, 20 puanla 4. sırada bulunuyor.

Trabzonspor ise 27 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Siyah-beyazlı takım, rakibini yenerek zirveyle puan farkını biraz daha kapatmaya çalışacak. Beşiktaş'ın mağlubiyeti halinde puan farkı 10'a çıkacak.

SON 6 MAÇTA 3 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, son dönemde istikrarsız sonuçlarıyla Trabzonspor'un gerisinde kaldı. Siyah-beyazlı ekip ligdeki son 6 maçında 2 kez kazanabildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan Beşiktaş, 3 kez mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu maçlarda Adana Demirspor ile 3-3 berabere kalırken, Demir Grup Sivasspor ve Galatasaray karşılaşmalarını 2-1'lik skorlarla kazandı.

Siyah-beyazlılar, Altay (1-2), Medipol Başakşehir (2-3) ve Atakaş Hatayspor (0-1) maçlarını ise mağlubiyetle tamamladı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de Sporting Lizbon'a 4-0 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bugün kazanarak Trabzonspor ile hem puan farkını düşürmeye hem de son dönemdeki kötü gidişi sonlandırmaya çalışacak.

EVİNDEKİ 6 MAÇIN 5'İNİ KAZANDI

Beşiktaş, evinde oynadığı 6 Süper Lig maçının 5'ini kazandı.

İç sahada Çaykur Rizespor (3-0), VavaCars Fatih Karagümrük (1-0), Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (3-0), Demir Grup Sivasspor (2-1) ve Galatasaray (2-1) maçlarından galip ayrılan siyah-beyazlı ekip, Adana Demirspor ile 3-3 berabere kaldı.

Evindeki 6 maçta 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 5 gol gördü.

LİGDE 7 MAÇTIR GOL YİYOR

Beşiktaş, ligdeki son 7 maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Sezona iyi başlayan ve ilk 4 maçında rakiplerine gol izni vermeyen siyah-beyazlı ekip, son 7 karşılaşmada ise gol yemekten kurtulamadı.

Beşiktaş, söz konusu 7 maçta kalesinde 13 gol gördü.

BATSHUAYI VE CAN BOZDOĞAN SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Michy Batshuayi ve Can Bozdoğan bugünkü karşılaşmada görev alamayacak.

Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Sporting Lizbon karşısında da görev yapamamıştı.

Can Bozdoğan ise Sporting Lizbon maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle bugünkü karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

TRABZONSPOR CEPHESİ

Ligde 27 puanla zirvede yer alan bordo-mavililer, 20 puanla 4. sıradaki Beşiktaş karşısında kazanarak şampiyonluk yarışında avantajını daha da artırmanın planlarını yapıyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan ve ligin tek namağlup takımı olan bordo-mavililer, bu zorlu mücadeleyi 3 puanla tamamlayıp, rakibiyle arasındaki puan farkını daha da açmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres ile cezalı Edgar Ie, bu maçta forma giyemeyecek. Kasık sakatlığı bulunan Danimarkalı golcü Cornelius'un ise son kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak.

SON DEPLASMAN YENİLGİSİ 376 GÜN ÖNCE İSTANBUL'DA

Son deplasman yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan bordo-mavililer, 376 gündür dış sahada kaybetmedi.

Karadeniz ekibi, son 23 deplasman maçında 13 galibiyet, 10 beraberlik alarak rakiplerine hiç 3 puan vermedi.

LİGDE 23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Ligde 241 gündür hiçbir takım Trabzonspor'un bileğini bükemedi.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 23 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2020 tarihinden itibaren oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

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