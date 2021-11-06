Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: Süper Lig hakemi Halis Özkahya düdüğünü astı

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 90 dakikaya 9 dakika duraklama eklendi. 90+2'de konuk ekipte Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya 90+5. dakikada oyunu bitirdi.

Her iki takımın oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu. Bazı oyuncular duşa girmişken, Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları yeniden sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.