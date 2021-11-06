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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: Süper Lig hakemi Halis Özkahya düdüğünü astı

SPOR
Giriş Tarihi: 06.11.2021
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Rıdvan Dilmen canlı yayında açıkladı: Süper Lig hakemi Halis Özkahya düdüğünü astı

Son dakika spor haberleri... Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, FIFA kokartı Süper Lig hakemi Halis Özkahya'nın düdüğünü astığını açıkladı.

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK ile Kasımpaşa arasında oynanan maçı 4 dakika erken bitiren hakem Halis Özkahya, yaptığı bu hatayla haftaya damgasını vurdu.

Rıdvan Dilmen FIFA kokartlı hakemin TFF'ye istifasını sunduğunu ifade ederek, "Halis Özkahya, hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur." açıklamasını yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 90 dakikaya 9 dakika duraklama eklendi. 90+2'de konuk ekipte Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya 90+5. dakikada oyunu bitirdi.

Her iki takımın oyuncuları soyunma odasının yolunu tuttu. Bazı oyuncular duşa girmişken, Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları yeniden sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi. Duştan çıkan 11 oyuncuları da sahada yerini aldı. Oyuncuların yüzündeki şaşkınlık kameralara yansıdı.İki takım arasındaki mücadele 4 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.

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