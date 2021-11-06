Halis Özkahya kimdir? Gaziantep Kasımpaşa maçında ilginç olay! Oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı

Halis Özkahya kimdir, kaç yaşında? Spor Toto Süper Lig'in 12'nci hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaştı. Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı mücadelede ilginç olay yaşandı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, hakem Halis Özhakya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Özkahya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...

TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı. Erken biten maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağrılan futbolcular 5 dakika daha mücadele etti. Bu süre içerisinde gol olmadı ve karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.

Türk futbol tarihinde ilke imza atan olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.