Halis Özkahya kimdir? Gaziantep Kasımpaşa maçında ilginç olay! Oyuncular soyunma odasından geri çağrıldı
Halis Özkahya kimdir? Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle sona ererken, karşılaşmada Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı. 9 dakika uzatma verilen karşılaşma 90+4'te bitirildi. Karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya, soyunma odasına giden oyuncuları geri çağırdı ve maç 5 dakika daha oynandı. Bu gelişmelerin ardından Halis Özkahya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Özkahya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
Halis Özkahya kimdir, kaç yaşında? Spor Toto Süper Lig'in 12'nci hafta açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşılaştı. Gaziantep'in ev sahipliği yaptığı mücadelede ilginç olay yaşandı. Bu olay sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer alırken, hakem Halis Özhakya'nın hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Halis Özkahya kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte haberin detayları...
TÜRK FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK
Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada son düdüğü çalarak karşılaşmayı sonlandırdı. Erken biten maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağrılan futbolcular 5 dakika daha mücadele etti. Bu süre içerisinde gol olmadı ve karşılaşma Gaziantep FK'nın 2-0'lık galibiyetiyle tamamlandı.
Türk futbol tarihinde ilke imza atan olay, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
GAZİANTEP'TEN MAÇ SONU PAYLAŞIM
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile oynanan ve tarihe geçen karşılaşma ile ilgili maç sonu paylaşımda bulundu.
İşte o paylaşım:
HALİS ÖZKAHYA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Halis Özkahya, 30 Mayıs 1980 tarihinde Kütahya'da dünyaya gözlerini açtı. Üniversite eğitimini Kütahya'da tamamlayan Özkahya, Beden Eğitimi Öğretmenliği'ni bitirdikten sonra öğretmenlik yapmaya başladı. Özkahya'nın tayini Kocaeli'ne çıktı. 11 yaşından 16 yaşına kadar Kütahya'nın Yeşilay Spor Kulübü'nde futbol oynayan Özkahya'nın dizlerinde meydana gelen bir problem üzerine futbol oynaması doktorlar tarafından yasaklandı. Hızlı büyümeden kaynaklanan diz kapağı problemi nedeniyle futbolu bırakıp bir süre basketbol oynayan Özkahya, futbol hakemliğinden sonra basketbolu bıraktı.
B Klasmanı'nda 1, A Klasmanı'nda 3 yıl kaldıktan sonra 2007-2008 sezonunun başında Süper Lig'e yükselen Özkahya, 2011-2012 sezonda 17 karşılaşmada görev aldı. Ayrıca Özkahya, kariyerinde ilk derbi maçına Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile Şükrü Saraçoğlu'nda karşılaştığı 2011-2012 sezonu Süper final maçında çıktı. Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı bu karşılaşmada Özkahya, Fenerbahçe'den; Selçuk Şahin, Volkan Demirel ,Özer Hurmacı ve Cristian Baroni Beşiktaş'tan ise Rüştü Reçber, Egemen Korkmaz, Edu, İbrahim Toraman, Fabian Ernst, Ricardo Quaresma, Roberto Hilbert ve Veli Kavlak'a sarı kart göstermiş ve uzun süre tartışma konusu olmuştur.
"EVET BU BİR HATA AMA BİZ DE HAKEM DE İNSAN"
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa'yı 2-0 yenen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, bugün sahada iyi mücadele, istek ve arzunun olduğunu belirterek, bunu da 2 golle süslediklerini bildirdi.
Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir maçı geride bıraktıklarını söyledi.
Böylesine önemli bir maçtan 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını dile getiren Bulut, maçı şöyle değerlendirdi:
"İyi mücadele, istek, arzu bugün sahada vardı. Bunu da 2 golle süsledik. Maçın geneli istediğimiz doğrultuda gitti. Defansif anlamda iyi işler yapıyoruz, baskılı oynamaya çalışıyoruz ama top bize geçtiğinde topun bizde kalma süresini artırmamız gerekiyor. Bunun için biraz daha çalışmamız gerekiyor. Takımı bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. Bunlar da zaman alıyor, 1-2 günde olmuyor. Oyunu daha iyi seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Bunun için çalışmaya devam edeceğiz."
Bulut, hücum anlamında da kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.
Kaleci Günay Güvenç'in performansıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Bulut, "Günay zaten çok iyi bir sezon geçiriyor. Bizim için çok önemli bir oyuncu. Bugün de zaten kalitesini ortaya koydu. Bazen kaptan, kalecinin maç kazandırması gerekiyor. Bugün de iyi kurtarış yaptı. Tüm takımla beraber iyi performans çizerek, takıma 3 puan kazandırdı." ifadelerini kullandı.
Erol Bulut, maçın ardından yaşanan olayla ilgili de, "Önce içeri girdik, sonra tekrar çıkıp oynadık, maçı bitirdik. Olması gereken neyse onu yapmak zorundayız. Bize de böyle talimat geldi. 4 dakika daha oynanması gerekiyordu. Futbolcularımız, tekrar formalarını giyip sahaya çıktı. Evet bu bir hata ama biz de, hakem de insan. Böyle hatalar olabiliyor." diye konuştu.
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