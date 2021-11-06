Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Süper Lig'in 12. haftasında yılın 4. derbisi oynanacak. Ezeli rakipler Beşiktaş ve Trabzonspor, 3 puan için karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlı ve bordo mavili taraftarların büyük bir merakla beklediği Beşiktaş Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayıpsız ilerleyişini sürdüren bordo-mavililer 12. Haftada siyah-beyazlı ekip karşısında da galip gelerek liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor. İşte, Beşiktaş Trabzonspor maçı hangi kanalda? Süper Lig Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta?
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde Beşiktaş, Trabzonspor ile karşılaşacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek.
SERGEN YALÇIN: SORUMLU BENİM, OYUNCULAR DEĞİL
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 4-0lık Sporting mağlubiyeti sonrası yaptığı açıklamada, Burada kaybedilen maçların, oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4üncü maçında Beşiktaş, deplasmanda Portekiz temsilcisi Sportinge 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Burada kaybedilen maçların veya oynanan oyunların sorumlusu benim, oyuncular değil. Bu tür oyunların ve skorların sorumluluğunu alması gereken benim. Bazen iyi olur, bazen kötü oyunlar olur. Normaldir. Burası üst seviye, Şampiyonlar Ligi başka bir kulvar.
Bazen istediğiniz şeyler olamayabiliyor. Bu çok normal. Tabii ki ağır bir mağlubiyet aldık ama 30 dakikalık bölümde çok da oyunda bir şey yoktu. Kaçırılan gol pozisyonları var iki takım için. Ortada giden bir oyundu. Maalesef hakemin yarattığı bir penaltı ile demoralize olan bir takım vardı. Sonrasında konsantre olmakta zorlandık, oyundan düştük, rakip daha iyi mücadele etti. Skoru da aldılar. Bunun neticesinde istediğimiz oyunu ve skoru sahaya yansıtamadık. Üzgünüz. Yapacağımız şey lige dönüp, bir an evvel morali toparlayıp, önümüzdeki maça bakmak. Hayat devam ediyor. Çok çabuk o maçlara hazırlanmak zorundayız diye konuştu.
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