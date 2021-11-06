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Beşiktaş Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

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Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Beşiktaş Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Son dakika haberi...Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada VAR'ın başında Suat Arslanboğa olacak.

Süper Lig 'in 12. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.

Kritik maçın AVAR hakemleri ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.

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