Beşiktaş Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu

Süper Lig 'in 12. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.

Kritik maçın AVAR hakemleri ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.

Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.