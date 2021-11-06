Beşiktaş Trabzonspor derbisinin VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu
Son dakika haberi...Bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor derbisinin VAR hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada VAR'ın başında Suat Arslanboğa olacak.
Süper Lig 'in 12. haftasında bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş - Trabzonspor maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.
Kritik maçın AVAR hakemleri ise Erkan Engin ve Ali Saygın Ögel oldu.
Vodafone Park'ta saat 19.00'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek.