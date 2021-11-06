Galatasaray’a 1.90’lık dev 10 numara! Jaka Bijol için Fatih Terim olumlu yanıt verdi

Galatasaray ocak ayında orta sahaya takviye yapacak. Sezon başında geleceğe yatırım transferleri yapan Galatasaray'ın bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiği ve devre arasında CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol için girişimde bulunacağı iddia ediliyor.

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor.

FATİH TERİM OLUMLU RAPOR VERDİ

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 13 maçta forma giyen Sloven oyuncunun bir süredir Galatasaray scout ekipleri tarafından takip edildiği ve Fatih Terim'e olumlu rapor verildiği belirtiliyor.