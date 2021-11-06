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Galatasaray'a 1.90'lık dev 10 numara! Jaka Bijol için Fatih Terim olumlu yanıt verdi

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Giriş Tarihi: 06.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Galatasaray’a 1.90’lık dev 10 numara! Jaka Bijol için Fatih Terim olumlu yanıt verdi

Devre arası transfer döneminin yaklaşmaya başlamasıyla birlikte Galatasaray'da da transfer çalışmaları hareketlilik kazandı. Bu doğrultuda sarı kırmızılıların CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol için devreye girdiği iddia edildi. 1.90 boyundaki oyuncu ön libero ve 10 numara bölgesinde forma giyebiliyor.

Galatasaray ocak ayında orta sahaya takviye yapacak. Sezon başında geleceğe yatırım transferleri yapan Galatasaray'ın bu doğrultuda çalışmalarını devam ettirdiği ve devre arasında CSKA Moskova forması giyen Jaka Bijol için girişimde bulunacağı iddia ediliyor.

1.90 boyunda olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu ön libero ve 10 numara mevkisinde forma giyebiliyor.

FATİH TERİM OLUMLU RAPOR VERDİ

Bu sezon CSKA Moskova formasıyla 13 maçta forma giyen Sloven oyuncunun bir süredir Galatasaray scout ekipleri tarafından takip edildiği ve Fatih Terim'e olumlu rapor verildiği belirtiliyor.

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