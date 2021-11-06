Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil Başkan Erdoğan ile görüştü

Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.

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