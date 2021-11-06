Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil Başkan Erdoğan ile görüştü
Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Twitter'dan açıklama yapan Özil, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski milli futbolcu-yorumcu Rıdvan Dilmen ile çekildiği fotoğrafı paylaşan Mesut, Türkçe ve İngilizce olarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Rıdvan Dilmen hocam ile futbol sohbeti." notunu düştü.