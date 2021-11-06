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Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan sürpriz ilk 11 kararı
Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbi bu akşam Vodofone Park'ta oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor bu kritik karşılaşma öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı, önemli derbide sahaya çıkacağı ilk 11'lerini belirledi. İşte müthiş derbide son durum...
Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:54Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 12:41