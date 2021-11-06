07 Kasım 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan sürpriz ilk 11 kararı

Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'dan sürpriz ilk 11 kararı

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren derbi bu akşam Vodofone Park'ta oynanacak. Beşiktaş ve Trabzonspor bu kritik karşılaşma öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı, önemli derbide sahaya çıkacağı ilk 11'lerini belirledi. İşte müthiş derbide son durum...

Giriş Tarihi: 06.11.2021 09:54 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 12:41
  • 1
  • 26
Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’dan sürpriz ilk 11 kararı
Süper Lig'in 12. haftası dev bir derbiye sahne olacak... Son şampiyon Beşiktaş, evinde lider Trabzonspor'u konuk edecek. Vodafone Park Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’dan sürpriz ilk 11 kararı

20 puanlı siyah-beyazlılar, kazanarak rakibine yaklaşmak istiyor. Bordo-mavililer ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılıp rakipleriyle arayı açmayı hedefliyor.

  • 3
  • 26
Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’dan sürpriz ilk 11 kararı
Geçen hafta ligde Hatay'a yenilen, Şampiyonlar Ligi'nde ise Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş, Vodafone Park'ta ağırlayacağı Trabzonspor'u yenerek yara sarmak istiyor. Lider Trabzon'un 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal, taraftarının önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.
  • 4
  • 26
Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’dan sürpriz ilk 11 kararı

FIRTINA'DA TEK HEDEF GALİBİYET!

Ligde fırtına gibi esen lider Trabzonspor da tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Ligin yenilgisiz tek takımı olan Karadeniz ekibi, bu akşamki zorlu mücadeleyi kazanıp zirvedeki avantajını korumayı hedefliyor. Bordo-mavili takımın en önemli kozları Bakasetas, Nwakaeme ve Hamsik.

  • 5
  • 26
Beşiktaş Trabzonspor derbisi | Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’dan sürpriz ilk 11 kararı

BEŞİKTAŞ

Ersin