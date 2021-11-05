UEFA Avrupa Ligi'nde 4. maçlar sona erdi | İşte gecenin sonuçları
Son dakika spor haberleri... UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında dördüncü hafta maçları sona erdi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının C, D, E, F, G ve H gruplarında 8 maç yapıldı. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları...
D Grubu'nda Fenerbahçe, Royal Antwerp deplasmanından ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip ayrıldı.
Sarı-lacivertlilerin gollerini 8. dakikada Mert Hakan Yandaş, 16. dakikada Maximilian Meyer ve 29. dakikada Mergim Berisha kaydetti.
Bu sonucun ardından D Grubu'nda Eintracht Frankfurt 10 puanla lider, Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü, Royal Antwerp 1 puanla sonuncu sırada yer aldı.
Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda, Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi, 33. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 82. dakikada Dimitri Payet, konuk ekip ise 45+7. dakikada Felipe Anderson ve 49. dakikada Ciro Immobile ile ağları sarstı.
Galatasaray, dördüncü hafta sonunda E Grubu'nda 8 puanla liderliğini korudu. Lazio 5 puanla ikinci, Olimpik Marsilya 4 puanla üçüncü, Lokomotiv Moskova ise 2 puanla dördüncü sırada yer aldı.
Ligin dördüncü haftasında TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Leicester City (İngiltere) - Spartak Moskova (Rusya): 1-1
Royal Antwerp (Belçika) - Fenerbahçe: 0-3
Olimpik Marsilya (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-2
Kızılyıldız (Sırbistan) - Midtjylland (Danimarka): 0-1
Braga (Portekiz) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-2
Ferencvaros (Macaristan) - Celtic (İskoçya): 2-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Real Betis (İspanya): 4-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Rapid Wien (Avusturya): 3-1
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