UEFA Avrupa Ligi’nde 4. maçlar sona erdi | İşte gecenin sonuçları

Galatasaray'ın yer aldığı E Grubu'nda, Olimpik Marsilya, konuk ettiği Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Fransa temsilcisi, 33. dakikada penaltıdan Arkadiusz Milik ve 82. dakikada Dimitri Payet, konuk ekip ise 45+7. dakikada Felipe Anderson ve 49. dakikada Ciro Immobile ile ağları sarstı.