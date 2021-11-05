Fatih Terim transferi açıkladı! Dennis Man'ı resmen istedik "Ocak'ta ne olur bilmiyorum"
Lokomotiv Moskova ile İstanbul'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçından 1-1'lik skorla ayrılan Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim maç sonunda transfere ilişkin açıklamalarda bulundu. Terim, Parma'dan Dennis Man'ı istediklerini ifade ederken "Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum." dedi.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, E Grubu 4. hafta maçında sahasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, transfer ile ilgili de konuştu.
GALATASARAY OLARAK BİZ İSTEDİK
Dennis Man'ı geçtiğimiz transfer istemiştik. Parma göndermedi. O kadar ısrarlı değil ama Galatasaray olarak biz istedik. Parma, Serie B'de de olsa vermeyeceğini söyledi. Orada kalmıştı konu. Ocak'ta ne olur bilmiyorum.