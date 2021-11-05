Rizespor, Alanyaspor’u iki golle geçti

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay'ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin'in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.