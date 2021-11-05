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Rizespor, Alanyaspor'u iki golle geçti

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 05.11.2021
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Rizespor, Alanyaspor’u iki golle geçti

Süper Lig'in 12. haftasında Rizespor evinde Alanyaspor'u konuk etti. Rizespor mücadeleyi Selim Ay ve Djokovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de 12. hafta mücadelesinde, Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşması ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

11. dakikada Boldrin'in ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbest vuruşunda topa koşan Selim Ay'ın gerçekleştirdiği kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında köşe direğine yakın bir yerden Boldrin'in yaptığı ortaya kafa vuruşu ile karşılık veren Pohjanpalo'nun vuruşunda top kaleci Serkan'ın kucağında kaldı.

İKİNCİ YARI

46. dakikada Baiano'nun sağdan ceza yayı üzerine pasında, Boldrin'in rakibinden sıyrılıp sol ayakla vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu yumrukları ile kornere çeldi.

70. dakikada Dabo'nun düşürülmesi ile kazanılan penaltı atışında, Dokovic'in vuruşunda top kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere gitti: 2-0

78. dakikada Efecan Karaca'nın yerden ceza sahası içerisine pasında Wilson'un vuruşunda, top yandan auta çıktı.

82. dakikada Wilson'un rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından sert şutunda, yan direk dibine çarpan top oyun alanına geri döndü.

Karşılaşma, yeşil-mavili ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Holmen, Selim Ay, Gökhan Gönül, Cemali, Djokovic, Boyd, Boldrin, Baiano, Sabo, Pohjanpalo

Alanyaspor: Serkan, Awaziem, Milunovic, Juanfran, Tayfur, Umut, Efecan, Efkan, Candeias, Emre Akbaba, Babacar

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