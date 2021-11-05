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Gaziantep FK evinde kazandı I Türk futbol tarihinde bir ilk

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Giriş Tarihi: 05.11.2021 Güncelleme Tarihi: 06.11.2021
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Gaziantep FK evinde kazandı I Türk futbol tarihinde bir ilk

Spor Toto Süper Lig’in 12’nci haftasında Gaziantep FK’nın Kasımpaşa’yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada hakem Halis Özkahya, maçın sonuna 9 dakika uzatma vermesine rağmen karşılaşmayı 4 dakika erken bitirdiği için oyuncuları soyunma odasından geri çağırdı ve karşılaşmayı kaldığı yerden devam ettirdi.

Süper Lig'de 12. hafta heyecanı start aldı. Haftanın açılış maçında Gaziantep FK ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan maçı Gaziantep FK, 37. dakikada Joao Figueiredo ve 86. dakikada Steven Caulker'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.

Öte yandan Kasımpaşa ise 90+2'de Eysseric'in kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla Gaziantep FK Süper Lig'de 3 maç aranın ardından galibiyet almış oldu.

Maçın ardından Gaziantep FK ligde 15 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.

FUTBOL TARİHİNDE BİR İLK

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilen mücadele 90+4. dakikada bitirilince, oyuncular tekrar sahaya çıktı ve 5 dakika daha oynadı.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında 9 dakika uzatma verilmişti. Hakem Halis Özkahya 90+4. dakikada bitiş düdüğünü çalarak mücadeleyi sonlandırdı. Erken sonlanan maç hakemlerin kararı üzerine tekrar başlatıldı. Soyunma odasından çağırılan futbolcular 5 dakika daha oynadı. Sonradan oynanan 5 dakikada gol olmadı ve maç Gaziantep FK'nın 2-0'lık üstünlüğüyle bir kez daha sona erdi.

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