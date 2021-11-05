Süper Lig'de yılın transfer bombası! Galatasaray Trabzon'dan Nwakaeme'yi istiyor! İşte görüşmenin detayları...
Yeni sezona son derece genç bir kadro ile giren Galatasaray oyunda kilit açacak ve tecrübesiyle fark yaratacak isimleri de devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Bu kapsamda gelen son dakika haberine göre Galatasaray'ın Trabzonspor'da her kesimin saygısını kazanan Anthony Nwakaeme için teklif yaptığı ortaya çıktı. Peki Nwakaeme Galatasaray'a gidecek mi? İşte detaylar...
Sezon başında büyük bir revizyona gidip genç bir kadro kuran Galatasaray, oyun değiştirecek, tecrübeli birkaç isim de geniş rotasyonda bulundurmak istiyor.
Halihazırda Babel, Aanholt, Feghouli, Arda gibi tecrübeli yıldızlar sarı-kırmızılı takımda yer alırken, Cimbom'da sirkülasyon devam edecek.
Bir yandan rekabetçi kimliğini devam ettirmeyi bir yandan da geleceğin güçlü Galatasaray takımını inşa etmeyi hedefleyen sarı-kırmızılılarda bir transfer girişimi daha yaşandığının bilgisi edinildi.
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor'da 2018 yılından bu yana forma giyen ve taraflı tarafsız birçok futbolseveri kendisine hayran bırakan Anthony Nwakaeme için nabız yoklandı.
Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 1989 doğumlu futbolcunun menajeriyle görüşüldü ancak somut bir sonuç alınamadı. Trabzonspor camiası da yönetimin bir an önce Nwakaeme ile sözleşme yenilemesini bekliyor. Tecrübeli futbolcu da bordo-mavililerle yeniden masaya oturmaya çok yakın.
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