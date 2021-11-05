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Halit Evin kimdir, kaç yaşındaydı? Halit Evin neden öldü?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2021
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Halit Evin kimdir, kaç yaşındaydı? Halit Evin neden öldü?

Halit Evin kimdir, kaç yaşındaydı? Halit Evin neden öldü? Sakaryaspor’un eski başkanlarından, iş adamı Halit Evin hayatını kaybetti. İstanbul’da özel bir hastanede tedavi altına alınan Halit Evin’in kim olduğu merak ediliyor.

Halit Evin kimdir, kaç yaşındaydı? Halit Evin neden öldü? Sakaryaspor'un eski başkanlarından birisi olan Halit Evin'in kim olduğu arama motorlarında sorgulanıyor. Yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi gören Sakaryaspor eski başkanı, iş adamı Halit Evin hayatını kaybetti.

HALİT EVİN KİMDİR?

Sakaryaspor eski başkanlarından, hayır sever iş adamı Halit Evin, yaklaşık iki kaftadır koronavirüs sebebiyle İstanbul'da özel hastanede tedavi altındaydı.

Yoğun bakımda entübe edilerek uyutulan Halit Evin'den az önce acı haber geldi.

Halit Evin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, korona virüs sebebiyle hayatını kaybetti.

2010-2011 sezonunda Sakaryaspor Kulüp Başkanlığı yapan 66 yaşındaki Halit Evin, bir süre önce korona virüs salgınına yakalandı.

Yaklaşık iki haftadır korona virüs sebebiyle İstanbul'da özel bir hastanede tedavi alına alınan Evin, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınarak entübe edildi. Evin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Halit Evin'in cenazesi ile ilgili ayrıntılar ise hastanedeki işlemleri sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

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